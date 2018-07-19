Жители поселка Горького попросили остановить работы по строительству коллектора, которые уже частично оплачены

Жители поселка Горького, где на одной из улиц проводятся работы по ликвидации последствий подтопления, просят прекратить их, поскольку проблемы уже нет.

Об этом стало известно в ходе второго пленарного заседания 40-й сессии, в четверг, 19 июля.

Так, житель поселка Василий Предвичный заявил, что по улицам Соколиной, 1-23 и Буревестника, 1-23 на данный момент проходят работы по установке дренажного коллектора. В свою очередь, он отметил и то, что по причине этого часть улицы разрыта и затрудняет движение и проезд машин.

- Происходит зарытие бюджетных денег, да раньше подтопление было, но после того, как сделали дренаж в Широкой балке вода ушла. В 2013 году был разработан проект, на тот момент проблема еще была. Но на сегодняшний день подтопления нет. В ноябре 2017 года нас поставили перед фактом разрытия котлована шириной 2 метра и глубиной 2,5-3 метра. Это при том, что ширина проезжей части улицы 6 метров. По улице Соколиной с нечетной стороны в 1,5 м от заборов проложена газовая труба, а с четной — водопроводная, - объяснил он

Также Василий добавил, что целесообразнее выделить эти деньги на открытие больницы или построить аптеку.

- Наши требования: остановить работы по дренажному коллектору, почистить старый дренаж и подключить к нему проведенный новый, а также восстановить дорожное покрытие, - заявил Предвичный.

В свою очередь, депутат от «Оппозиционного Блока» Владимир Евтушенко сообщил, что в 2016 году выезжала комиссия, поскольку поступали жалобы от жителей, и на месте выявили, что подтопление есть.

- Вам, как жителям этой улицы, и карты в руки. Если Вы говорите, что Вам это не нужно - будет смешно, если мы будем навязывать эту услугу. Исходя из озвученного - у меня просьба действительно остановить финансирование и разобраться в ситуации. Нам есть куда направить эти деньги, - добавила депутат от «БПП» Елена Киселева.

В результате, мэр Александр Сенкевич предложил приостановить финансирование до понедельника, и создать рабочую группу, чтобы та проверила целесообразность проведения работ по ликвидации подтопления.

Отметим, что согласно открытым данным, в публичных закупках «Prozorro» тендер на строительство дренажного коллектора выиграла фирма «Житлопромбуд-8». Договор с департаментом ЖКХ был подписан в сентябре 2017 года, а предполагаемая дата окончания работ - 25 декабря 2019 года.

Так, ожидаемая стоимость составляет - 14 миллионов 621 тысяча 628 гривен, в свою очередь, фирма-победитель предложила 14 миллионов 469 тысяч 088 гривен. Однако в ноябре 2017 года фирма внесла изменения в договор, исходя из которых сумма ремонта уменьшилась на 1 миллион 47 тысяч 79 гривен и 65 копеек.

Добавим, что в поисковой-аналитической системе 007 показано, что «Житлопромбуд-8» 22 июня 2018 года получил от департамента ЖКХ 431 995.27 гривен.

Ранее сообщалось, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевской области объявил тендер на строительство дренажного коллектора для защиты от подтопления поселка Горького в Николаеве, предварительно оценив такие работы в 10 миллионов гривен.

Как известно, строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт». Представитель строительной фирмы Кристина Дьяченко в суде заявила, что в мае 2017 года между был заключен договор, в соответствии с которым «Жилпромстрой-8» обязался выполнить в аэропорту противоаварийные работы. Она сказала, что путем обмена электронными письмами стороны также согласовали выполнение дополнительных строительных работ в аэропорту. В связи с этим,

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

Также хозяйственный суд Николаевской области приостановил рассмотрение иска строительной компании «Жилпромстрой-8» в адрес коммунального предприятия Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» до проведения экспертизы соответствия выполненных фирмой работ проекту капитального ремонта.