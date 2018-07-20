Властям на местах поручили разъяснить жителям Николаевщины, что с 31 августа прекратит работать аналоговое ТВ

Николаевская ОГА подготовила поручение, согласно которому райгосадминистрации и исполнительные комитеты городских советов должны провести информационно-разъяснительную работу среди жителей о введении в Украине цифрового телевизионного вещания и прекращения использования аналогового ТВ.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

С 31 августа, согласно международным обязательствам, на всей территории Украины будет прекращено аналоговое телевещание, на замену ему должен прийти более прогрессивный цифровой стандарт, преимуществами которого является высокое качество телевизионного сигнала и большее количество программ.

Эти обсуждали сегодня 19 июля в Николаевской облгосадминистрации во время учебно-методического семинара для представителей РГА и органов местного самоуправления.

- Учитывая, какое значение в наше время играет телевидение в жизни человека, перед нами стоит задача донести эту информацию до населения и предупредить возможную социальную напряженность, которая может возникнуть с отключением аналогового телевизионного сигнала. Мы подготовили поручение, согласно которому райгосадминистрации и исполнительные комитеты городских советов должны провести информационно-разъяснительную работу среди жителей о введении в Украине цифрового телевизионного вещания, сроков прекращения использования аналогового телевизионного вещания и возможных альтернативных способах приема цифрового телевизионного сигнала, о чем систематически информировать облгосадминистрацию. Вопрос буду держать на личном контроле, - сказал заместитель главы ОГА Евгений Шевченко.

Напомним, что николаевскому телеканалу «МАРТ» продлили цифровую лицензию на семь лет.

Справка:

После перехода от аналогового стандарта к цифровому DVB-T2 почувствуют разницу в просмотре телепрограмм именно телезрители эфирного телевидения, которые сегодня принимают телепрограммы, используя комнатную, наружную или коллективную антенну. Абонентов кабельного телевидения и владельцев спутниковых антенн указанные изменения не касаются.