В Николаеве женщина пыталась спустится с четвертого этажа на самодельной веревке – на помощь приехали спасатели

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В пятницу, 20 июля, на улице Карпенко в Заводском районе Николаева женщина пыталась спустится по самодельной веревке из окна четвертого этажа.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация в службу спасения поступила в 7:27. Отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра по автолестнице спустили женщину на землю.

Обстоятельства и мотивы ее поступка выясняли сотрудники полиции.

Напомним, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели помогли женщине, которую трехлетний сын закрыл на балконе.

Julia Davudenko

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русскийобщество