После эвтаназии 70 собак в Николаеве по всей стране проходит акция зоозащитников «Україна - не живодерня»

В пятницу, 20 июля, под зданием Николаевского городского совета проходит акция зоозащитников под названием «Украина – не живодерня». В поддержку Николаева также выступают и в других городах страны.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На данный момент на акции, которая проходит под стенами николаевской мэрии присутствует более ста человек.

Участники митинга держат в руках плакаты с надписями «Не убей», «Живодеров к ответственности», «Мы против убийства бездомных собак», «Хватит заливать Николаев в крови животных!», «От жестокости к животным начинаются издевательства над людьми!», «Голобродский - убийца животных!»

Помимо этого на акции выступают против того, чтобы животные содержались в цирках. Также митингующие выступают с обращениями к правоохранительным органам, чтобы те расследовали факт эвтаназии 70 собак на КП «Центр защиты животных».

- Доказать, что убили 70 собак незаконным образом - реально, - сказала одна из спикеров.

В ходе акции, под мэрией собирают подписи вышедших на митинг зоозащитников под обращением в Верховную Раду Украины, в котором они просят запретить участие животных в цирках, призывают к отмене хлорирования воды в дельфинариях, выступают за гуманное отношение к бездомным животным, а также за отмену притравочных станций, где животных убивают варварских способом.

Некоторые из митингующих негативно высказались в сторону мэра Николаева Александра Сенкевича, заявив, что он не имеет право руководить городом, и в связи с произошедшим на КП они выразили ему недоверие.

В свою очередь, депутат горсовета Лариса Веселовская утверждает, что на КП было убито 114 собак, что, по ее словам, «четко видно из отчета Голобродского». Также она добавила, что комиссия по проверке деятельности КП уже начала свою работу, однако на данный момент достоверно неизвестно, подписал ли Сенкевич распоряжение об отстранении Голобродского с должности на время расследования. После взяла слово экс-директор КП Людмила Ткач, которая заявил, что убили ее животных, которых она выходила, выкормила и дала второй шанс на жизнь.





Стоит отметить, что данная акция проходит по всей Украине, в частности, в Сумах на площадь Независимости вышло около 50 людей в поддержку николаевских зоозащитников, передает местное издание «Шанс». Там участники митинга вышли с плакатами «Голобродский - зло, убийца!», «Нас убил Николаев». Кроме того, в поддержку Николаева выступили в Чернигове, Житомире, Ивано-Франковске, Львове, Запорожье.

Сумы (источник: Шанс) Сумы (источник: Шанс) Сумы (источник: Шанс) Черновцы (источник: Про все) Черновцы (источник: Про все) Черновцы (источник: Про все) Источник: Житомир.Инфо Источник: Житомир.Инфо Источник: Житомир.Инфо Ивано-Франковск (источник: Галицкий корреспондент" Ивано-Франковск (источник: Галицкий корреспондент" Ивано-Франковск (источник: Галицкий корреспондент" Ивано-Франковск (источник: Галицкий корреспондент" Ивано-Франковск (источник: Галицкий корреспондент" Львов (источник: Варта1) Львов (источник: Варта1) Львов (источник: Варта1)

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.