За сутки на Николаевщине пять раз тушили пожары травы и кустарников

За сутки, 19 июля, спасатели Николаевской области пять раз выезжали на тушение сухой травы и кустарников общей площадью 7 гектар.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в Веселиновском, Витовском, Николаевском районах и дважды в Корабельном районе Николаева горела сухая трава, мусор и кустарники.

«Если продолжать пренебрегать правилами противопожарной поведения, особенно в жаркую и ветреную погоду, то ситуация с пожарами на открытых территориях станет критической. Уважаемые жители и гости нашего края, соблюдайте правила пожарной безопасности, а не провоцируйте пожара в экосистемах! В экстренных ситуациях обращайтесь в Службу спасения по экстренному номеру «101» ! - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее спасатели показали съемку с дрона, как выглядят последствия масштабного пожара на полях.