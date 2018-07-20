В Рыбаковке группа пограничников избила и ограбила семью николаецев: В госпогранслужбе заверяют, что виновные уже уволены

В пятницу, 13 июля, в Рыбаковке, около часа ночи группа пограничников избила и ограбила семью николаевцев из пяти человек, которые приехали отдыхать на море. Двое пострадавших с травами, переломами и сотрясением мозга были госпитализированы.

Об этом в своем письме «Нове обличчя кордону или какова цена слову офицера» рассказала Елена Серая.

«Не уверена, что кому-то из Вас интересно мое мнение, но смолчать не могу. Думаю, что «слово офицера» для многих не пустой звук. 13.07.2018 г. примерно около часа ночи мой 19 летний сын, его ровесник друг, мой 65-летний отец, мой мать, мой муж и я подверглись ночному разбойному нападению группой пограничников из 8-10 человек. Результат знакомства с пограничниками: многочисленные травмы, переломы, сотрясение мозга, госпитализация на стационарное лечение сына и отца, нервный срыв у матери и меня, незаконное завладение мобильным телефоном сына. Не особенно надеясь на помощь полиции, мы при помощи поисковой интернет системы обнаружили, что отобранный у сына айфон находится на территории пограничного отдела «Рыбаковка». В сопровождении полицейских прибыли туда. На входе в часть мы встретились с молодым, 25-летним командиром (наверное, благодаря своим «высоким моральным качествам», уже успевшим сделать стремительную карьеру) - капитаном Блыком Юрием Александровичем, который не разрешил полиции вход в часть, объяснив, что нахождение посторонних лиц на территории режимного объекта запрещено. Вызвать для беседы с полицией военнослужащего он тоже отказался, мотивируя, что для смены с наряда по охране государственной границы необходимо разрешение высочайшего руководства. Затем блык заявил, что разрешение прохода на объект он дает только гражданским, на условиях, что полиция останется за забором. Я с избитым сыном и его избитым другом, в сопровождении заместителя блыка ю.а., с использованием сигнала поисковой интернет системы, пришли на пост, на котором выполнял обязанности по охране государственной границы Украины сержант кравченко п.и., вооруженный автоматом, в кармане форменной одежды которого, заместителем блыка ю.а. был обнаружен мобильный телефон моего сына, являющийся объектом разбойного нападения При этом я и дети четко опознали в кравченко одного из участников ночного нападения. Еще двух других нападавших мы опознали на территории части.

Пообщавшись с участниками разбойного нападения, блык ю.а. сменил тактику поведения и начал умолять меня «не портить ему карьеру», объяснять, что личный состав достался ему с 2014-2015 года, когда набирали «моральных уродов» (цитата блыка) и что он лично готов оказать материальную помощь в лечении моего отца. В результате долгих уговоров, блык убедил меня согласиться принять помощь на лечение моего отца и я оставила ему реквизиты банковской карты пострадавшего. При этом блык пообещал мне, что с бандой его подчиненных я иметь дела не буду. Капитан дал мне слово офицера, что он лично организует перечисление средств на лечение пострадавших в суме 30 тысяч гривен. Через час, в телефонном разговоре, блык ю.а. сообщил: «Мои подчиненные ни в чем не виноваты, все остальное Ваши проблемы можете писать куда хотите, Ваше право». Вот и пишу по рекомендации самого капитана блыка. Если кто-то знает реквизиты, куда можно перечислить 30 серебреников с назначением платежа – приобретение небольшой части офицерской чести для блыка ю.а. , пожалуйста, сообщите.

На сегодняшний день мне известны имена четырех пограничников –участников нападения:

Инспектор сержант якубанец андрей сергеевич;

Инспектор солдат марунич александр владимирович;

Инспектор сержант кравченко павел иванович;

Инспектор сержант гурский александр владимирович

На следующий день после случившегося, все они были уволены.

Не хочу обобщать, наверное, среди офицеров- пограничников большинство – люди порядочные, очень хочется в это верить.

Елена Серая, жена офицера.

P.S. Не сомневайтесь, с правилами орфографии я знакома, как пишутся имена собственные знаю, но все вышеперечисленные для меня – люди с маленькой буквы», - говорится в письме.