В Николаеве четверо мужчин украли с поля более 300 килограммов моркови

В Николаеве задержали четверых мужчин, в чьей машине обнаружили мешки с краденной морковью общим весом 330 килограмм.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что во время патрулирования полицейские заметили подозрительный автомобиль и решили его проверить.

«Подойдя к машине, правоохранители увидели, что в салоне находится четверо мужчин и мешки. На вопрос правоохранителей, что именно находится в мешках, мужчины начали нервничать, и сообщили, что купили морковь у неизвестного на поле, расположенном между селами Полигон и Водник Витовского района», - говорится в сообщении.

В свою очередь, правоохранители вместе с мужчинами поехали на указанное место. В результате оказалось, что морковь украли. Так, 46-летний и 35-летний жители Николаева подговорили двоих знакомых им мужчин вырвать на поле морковь за небольшую плату. Добавим, что морковь изъяли и вернули владельцу.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), санкция которой предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

На данный момент решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве поймали вора, который украл из супермаркета 12 шоколадок.