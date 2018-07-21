Николаевцы пожаловались на «плантации» амброзии возле домов – чиновники ответили, что убрать ее должны сами горожане

Жители Центрального района Николаева пожаловались на то, что в преддверии периода сезонной аллергии, возле некоторых домов цветёт амброзия.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«В преддверии наступления очередного этапа сезонной аллергии (у жены аллергия на амброзию) возмутила следующая картина. Центр города, улица Потемкинская в районе дома 202 растут целые плантации амброзии!» - говорится в письме.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства «Преступности.НЕТ» сообщили, что контролировать соблюдение правил благоустройства должна администрация района.

«У жителей этих домов не заключены договора с какой-либо обслуживающей организацией. По Правилам благоустройства жители домов в таком случае должны убирать и косить на придомовой территории самостоятельно», - ответили в ДЖКХ.

В свою очередь в администрации Центрального района сообщили, что их специалисты посетят жителей домов, которые должны отвечать за благоустройство и проконтролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что в мэрии Николаева решили отказаться от химических веществ для уничтожения амброзии и склоняются к тому, что ее нужно вырывать с корнем.