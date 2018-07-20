Конкурс на должность замдиректора николаевского Госбюро расследований выиграла экс-начальница следствия местной ГФС

Конкурс на должность первого заместителя директора Территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве выиграла Виктория Басалаева.

Об этом сообщается на Facebook-странице Госбюро расследований.

Ранее Виктория Басалаева была на должности начальника следственного управления налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области. В 2017 году ее перевели на ту же должность в город Черновцы.

Конкурс на должность еще одного заместителя директора территориального управления выиграл Николай Чернов.

«Победители конкурса пройдут психофизиологическое исследование с применением полиграфа и специальную проверку государственными органами власти, в том числе Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины и др», – отметили в Госбюро.

В ГБР также добавили, что принимать решение о назначении кандидатов на должности будут после проверки и полиграфа.

Стоит отметить, что Басалаева была фигурантом уголовного производства по факту незаконной продажи 2,2 тонн арестованной кукурузы, попытка незаконного экспорта которой была пресечена в Николаеве налоговой милицией и пограничниками в феврале 2017 года. Тогда 1,2 тысячи тонн кукурузы общей ориентировочной стоимостью 4,7 миллиона гривен были переданы на ответственное хранение.

После чего кукуруза была продана. Решение о продаже было принято следователем оперативного управления налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области, который распорядился отдать арестованную кукурузу фирме, которая вообще не имеет никакого отношения к данному делу. Эта фирма впоследствии продала кукурузу другой фирме, зарегистрированной в Очакове. После чего арестованное имущество было еще раз продано и отгружено через один из зерновых терминалов Николаева.

От этой сделки государство получило 1 миллион гривен, в то время как стоимость кукурузы колеблется в пределах 4 миллионов гривен. В итоге государству был нанесен ущерб в 3 миллиона гривен. Во время обыска по месту жительства у Басалаевой дома следователи изъяли гербовую печать налоговой милиции, а также документы, имеющие интерес для следствия.

Напомним, что ранее внешняя конкурсная комиссия при Государственном бюро расследований определилась с 27 победителями на руководящие должности в этом ведомстве – в Николаевском территориальном управлении ГБР директором избрали Олега Денегу.