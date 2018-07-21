После смертельных ДТП на Николаевщине и Житомирщине в МВД ужесточат контроль скорости и увеличат количество постов на дорогах

Министерство внутренних дел решило ужесточить контроль за скоростным режимом и увеличить количество полицейских постов на основных автомобильных дорогах.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение принято в субботу, 21 июля, в связи с произошедшими накануне авариями на трассах «Киев – Чоп» и «Киев – Одесса», жертвами которых стали 15 человек.

«В течение суток силы патрульной полиции и группы реагирования должны взять под контроль основные автомобильные дороги государственного и международного значения, места концентрации дорожно-транспортных происшествий и места с напряженным движением. Это касается, в первую очередь, трасс в направлении южных регионов и стран ЕС. Все наряды мы усиливаем военными и автотехникой Нацгвардии», - заявил первый замминистра Сергей Яровой.

Руководитель патрульной полиции Александр Фацевич в свою очередь сообщил, что полиция проанализирует аварийность по местам и времени совершения ДТП.

«На основании этой аналитики будет разрабатываться почасовой график привлечения нарядов патрульной полиции и групп реагирования к безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках дороги. Во время патрулирования дорог особое внимание уделить грузовым автомобилям, припаркованным с нарушениями правил дорожного движения. В случае обнаружения - немедленная эвакуация», - сказал он.

Кроме того, в правительстве подготовили проект постановления об усилении контроля скорости на дорогах Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры

«Уже на следующее заседание Кабинета министров будет вынесен на утверждение подготовленный Министерством инфраструктуры, Министерством экономики, Министерством внутренних дел проект постановления о введении контроля скорости на украинских автодорогах», - говорят в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что полиция вместе с Госслужбой безопасности на транспорте проведут «жесткие проверки автоперевозчиков по всем автостанциям и местам высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей».

Как известно, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что все пострадавшие в ДТП автобуса на Николаевщине оказались белорусами – для родственников открыли «горячую линию».

Также ранее сообщалось, что 42-летнего водителя грузовика задержали на территории Николаевской области.

Также на трассе на Житомирщине столкнулись грузовик и «маршрутка» - погибли десять человек, еще десять госпитализированы.