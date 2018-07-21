На Николаевщине танкисты-десантники улучшали навыки по вождению бронетехники

На Николаевщине прошли практические занятия танкового подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ по вождению боевых машин.

Об этом сообщатся на странице бригады в Facebook.

В ходе практического занятия была отработана техника вождения машин в колонне во время марша, развертывание в предбоевой и боевой порядок, отработаны вопросы радиосвязи между машинами.

«Практическое вождение - это основа нашей профессиональной подготовки. Вы, механики-водители должны слышать обороты двигателя, чувствовать рычаги. Для этого мы учимся на практике, в поле», - подводит итоги занятий командир.

Занятия по практическому вождению были проведены на хорошем методическом уровне. Танкисты-десантники повысили и закрепили навыки вождения закрепленных боевых машин.

Напомним, ранее танкисты ВСУ тренировались преодолевать водные преграды на бронетехнике.