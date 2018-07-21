Двоих белорусов, пострадавших в ДТП на Николаевщине, прооперировали и перевели в областную больницу

Двоих граждан Беларуси, пострадавших в ДТП на Николаевщине, уже перевели из Кривоозерской центральной районной больницы в медучреждение в Николаеве.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь управления здравоохранения Николаевской областной государственной администрации Юрий Багрянцев.

Багрянцев также отметил, что им успешно провели операции в Кривоозерской ЦРБ, однако их состояние остается стабильно тяжелым. Еще один пострадавший на данный момент остается в Кривом Озере – его состояние без изменений.

«9 пострадавших уже в клинике города Гомель. Добрались хорошо. Наблюдается позитивная динамика. Пациенты просили передать украинским медикам из Николаева слова искренней благодарности за профессионализм, чуткость и доброту», – добавил он.

Как известно, около 5 часов утра 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них в тяжелом состоянии.

Напомним, что все пострадавшие в ДТП автобуса на Николаевщине оказались белорусами – для родственников открыли «горячую линию».

Также ранее сообщалось, что 42-летнего водителя грузовика задержали на территории Николаевской области.