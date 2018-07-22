«Три раза останавливалось сердце»: Николаевский патрульный рассказал, как с напарником и медиками спасали мужчину на остановке

Николаевский патрульный рассказал, как вместе со своим напарником Павлом Зубовым и медиками спасал мужчину, у которого на остановке остановилось сердце.

Об этом лейтенант полиции Николай Кипер рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаеве патрульные полицейские оказали помощь мужчине, который лежал на остановке общественного транспорта без признаков жизни.

Полицейский рассказал, что после того, как 14 июля около 16:00 пришел вызов о том, что на остановке «Океан» на улице Крылова лежит неизвестный мужчина без сознания, экипаж прибыл на место в течение четырех минут. Там они увидели человека уже без признаков жизни – начали синеть пальцы, не было пульса и не слышалось сердцебиение. После визуального осмотра на наличие крови пострадавшего, полицейские начали делать массаж сердца и искусственное дыхание с помощью медицинской подушки. За все время, как они оказывали ему первую медицинскую помощь, у мужчины трижды останавливалось сердце.

– После того, как мы начали делать непрямой массаж сердца, человек начал дышать, но спустя 3-4 минуты сердце снова остановилось. Доктора уже попытались с помощью медпрепарата – адреналина – привести его в чувство, что не давало результата. Мы продолжили делать ему массаж сердца, вызвали реанимационную бригаду медиков, потому что без их помощи человек в сознание не пришел бы. В течение семи минут карета скорой медицинской помощи приехала, до ее приезда мы продолжали оказывать реанимационные действия. В чувство он не приходил. За это время у него еще раз остановилось сердце, – рассказал Кипер.

Также сотрудник патрульной полиции добавил, что карета скорой медицинской помощи забрала мужчину без сознания, но на тот момент он уже подавал признаки жизни.

Напомним, в Николаеве патрульные помешали 23-летнему николаевцу свести счеты с жизнью.

Также ранее сообщалось, что лейтенант николаевской патрульной полиции Андрей Белоус, который спас в понедельник, 26 марта, девятимесячного мальчика, рассказал, что ребенок чудом остался живым.