В прошлом году «Укрзалізниця» за пьянство уволила пятерых проводников - двое работали на николаевских направлениях

«Укрзалізниця» в течение последних полутора лет уволила пятерых проводников, которые находились на работе в состоянии алкогольного опьянения, среди которых двое работали на поездах, курсирующих из Николаева.

Об этом сообщает Левый берег со ссылкой на УЗ.

Все случаи пьянства на работе были зафиксированы в 2017 году.

«Например, 19 февраля 2017 года пассажиры один из вагонов поезда №121 «Николаев – Киев» по вине выпившего проводника были вынуждены спать под одеялами, так как он не включил отопление. Проводника уволили. 8 апреля 2017 года комиссионная проверка по станции Ивано-Франковск подтвердила факт опьянения проводника поезда №134 «Николаев - Ивано-Франковск». Его уволили. 17 апреля 2017 года нетрезвый проводник поезда №207 «Киев – Ужгород» цеплялся с разговорами к пассажирам и матерился. После жалобы одного из пассажиров проводника уволили. 5 июня 2017 года проводник поезда №59 «Харьков – Одесса» был пьян, и пассажиры вагона вынуждены были обслуживать себя сами. Проводника уволили, начальнику поезда объявили выговор. 15 июня 2017 года проводник поезда №91 «Константиновка – Одесса» выпивал с пассажирами до двух часов ночи. Его тоже уволили», - пишет Левый берег.

Издание отмечает, что в этом году подобных фактов еще не было.

Напомним, что ранее возле села Шевченково Новобугского района Николаевской области во время движения загорелся локомотив поезда «Николаев-Киев».