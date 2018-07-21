На Николаевщине завершились украинско-американские учения «Си Бриз - 2018»

В субботу, 21 июля, завершились украинско-американские военные учения «Си Бриз – 2018», которые с 9 июля проходили в Одесской, Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

В ходе учений корабельные экипажи прошли около 2500 миль, было выполнено более 200 полетов общей продолжительностью 105 часов, больше 400 прыжков, в том числе 60 - в воду, а водолазы провели под водой больше 70 часов.

В учениях, которые прошли под темой «Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе», принимали участие представители 19 стран, общая численность личного состава - более 2 тысяч человек. В морской части учений участвовали 30 кораблей и катеров, включая турецкую подлодку и флагмана 6-го флота ВМС США Mount Whitney; в воздушной - более 20 летательных аппаратов.

Украинско-американские учения серии проводятся ежегодно, с 1997 года, с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС ВСУ на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

Напомним, что ранее в Николаевской области стартовали учения «Си Бриз», в ходе которых николаевские бойцы из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады проводили тактические учения в составе взводов. Также ранее на учениях провели высадку морского десанта, задействовав корабль и вертолет.