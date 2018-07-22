«Зачем мы должны за вами бегать?!» – на Николаевщине ветераны АТО заставили депутатов проголосовать за выделение им земли

На Николаевщине, в Михайловской ОТО, ветераны АТО в ходе сессии общины на четыре с половиной часа заблокировали выход из зала и заставили депутатов проголосовать за соглашение на отведение им земельных участков.

Об этом сообщают на сайте «Влада громадам».

Сообщается, что сначала депутаты никак не могли прийти к согласию - выносить этот вопрос на рассмотрение сессии или нет. Причиной заминки стало то, что список земельных участков, которые должны были быть выделены, не был согласован. Депутаты во главе с главой общины Владимиром Чечуем предложили создать рабочую группу, которая сначала решит, какие участки должны быть выделены, а потом рассмотрит вопрос.

— Мы проедем комиссией, посмотрим участки и примем решение, - сказал Владимир Чечуй.

Однако военнослужащие и активисты потребовали проголосовать за соглашение о выделении уже на этой сессии, а потом «разбираться» с вопросом дальше.

— Вы дайте соглашение и потихоньку разбирайтесь. Есть соглашение – есть гарантия. Нет соглашения, нет гарантии, что вы через семь дней здесь соберетесь или мы вас здесь половим. Зачем мы должны за вами бегать?! Вы же наши депутаты! – сказал один из военнослужащих.

Некоторые депутаты решили покинуть заседание сессии, после чего воины АТО заблокировали выход, а одна из активисток сказала, что депутатов не выпустят до тех пор, пока вопрос об участках не будет проголосован.

— Я просто хотела бы на вас посмотреть, если бы это касалось ваших детей. А теперь находите общий язык, как хотите – из этого сессионного зала не выйдет ни один человек, пока вопрос не будет соглашен! Все услышали? Общайтесь! – сказала активистка.

На видео видно, как один из присутствующих на сессии вылезает в окно, еще несколько человек стараются выйти, но их не пускают. В итоге за соглашение о выделении участков проголосовали.

Напомним, 10 из 14 депутатов Михайловского сельского совета на сессии 7 сентября 2017 года проголосовали об прекращении работы главы сельсовета Владимира Чечуя из-за неудовлетворительной работы. Чечуй не согласился с таким решением депутатского корпуса и подал в суд иск о признании незаконным и отмене решения депутатов сельсовета, восстановлении в должности и взыскании зарплаты за время прогула. 12 декабря, жители Михайловской ОТО грозились перекрыть дорогу возле Николаевского райсуда, который уже в третий раз перенес рассмотрение иска уволенного главы этой объединенной территориальной общины Владимира Чечуя.

19 декабря, депутаты Михайловской объединенной территориальной громады дали показания относительно действий уже бывшего председателя ОТГ Владимира Чечуя и пояснили, почему сняли его с должности. После этого Чечуй подал на аппеляцию, выиграл суд и снова занял пост сельского головы.