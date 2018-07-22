«Впервые за 20 лет»: В Николаевском зоопарке появились на свет 26 маленьких удавов

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В Николаевском зоопарке впервые за 20 лет на свет появилось 26 детенышей удава обыкновенного. 

Об этом сообщает интернет-издание «NikLife».

На официальной странице зоопарка в Facebook сообщается, что потомство появилось у семейства Бизона и Марки.

На момент рождения длина маленьких змей составляет 47 сантиметров, а вес  – 62 грамма. В зоопарке также отмечают, что таких удавов ещё называют «змеями богов» и «священными змеями».

«Новость вызвала бурю эмоций у пользователей Facebook, которые «засыпали» публикацию лайками, а некоторые в комментариях даже высказывали «респект всему змеиному кодлу», - отмечает издание.

Как известно, ранее в Николаевском зоопарке родилась огромная бабочка, которая никогда не ест.

 

Анатолий Чубаченко

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русскийобщество