В Кении хотят раздавать интернет в отдаленных районах с помощью воздушных шаров

Аэростат проекта Google Loon. REUTERS/Stephen Lam Материнская компания Google запустит в небо Кении воздушные шары, с помощью которых планирует покрыть территорию страны высокоскоростным интернетом.

Об этом сообщает «Reuters».

Alphabet Inc через проект Loon и при помощи Telkom Kenya планирует запустить систему в 2019 году, что станет первой коммерческой сделкой для компании в Африке.

Технология уже использовалась в Пуэрто-Рико, где в прошлом году помогла вернуть связь 250 тысячам человек после мощного урагана. Власти Кении рассчитывают, что благодаря Alphabet возможность подключиться к интернету появится у всех жителей страны.

Loon использует аэростаты, которые питаются от солнечных батарей и создают беспроводную сеть четвертого поколения (4G) в районах с низкой плотностью населения.

Аэростаты дрейфуют на высоте более 18 километров над уровнем моря, вдали от птиц, самолетов и изменчивой погоды, говорится в сообщении Loon.

Telkom Kenya является третьим крупнейшим оператором связи в стране после Safaricom и кенийского подразделения Bharti Airtel.

Детали соглашения пока не разглашались.