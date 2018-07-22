В Telegram, Twitter и Facebook произошел сбой – в Украине он коснулся Киева

В социальных сетях Telegram, Twitter и Facebook произошел сбой.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Сбой в Telegram произошел около 11:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), авторизироваться (27%), а также отправлять или получать сообщения (23%).
Согласно сообщениям пользователей, больше с проблемами сталкиваются жители Италии, Испании, Австрии, Чехии, Греции, Турции, Украины, Белоруссии.
О сбоях в работе мессенджера также сообщают и россияне, в частности, жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска.
По состоянию на 13:30 наибольшие проблемы наблюдаются в Италии, Сирии, Москве и Киеве.
Сбой в Twitter произошел около 12:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (52%), авторизироваться (31%), а также отправлять или получать сообщения (16%).
Больше всего от сбоя пострадала Япония, США, Мексика, Франция, Италия и Великобритания.
Проблем в Украине зафиксировано не было.
Сбой в Facebook произошел около 13:00 по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), авторизироваться (34%), а также отправлять или получать сообщения (16%).
Наибольшие проблемы наблюдаются в Венесуэле, Японии, Нидерландах, Великобритании и на Филиппинах.
Среди украинских пользователей на проблемы жалуются только жители Киева.