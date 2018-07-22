Компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником.

Об этом пишет «Укринформ».

Ракета должна вывести на орбиту канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage, предназначенный для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке.

Спутник также будет обеспечивать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.

Как известно, Военно-воздушные силы США хотят в 2020 году использовать новый космический аппарат Falcon Heavy, чтобы вывести спутник AFSPC-52 на орбиту.