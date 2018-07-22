В Кривом Роге Марш равенства из 30 человек охраняли несколько сотен полицейских

В Кривом роге в воскресенье, 22 июля, прошел Марш равенства, в котором приняли участие около 30 человек.

Об этом сообщает «Первый криворожский».

Марш стартовал в 9 утра в районе Пионера и прошёл по проезжей части возле остановки 9-я горбольница.

Участники держали радужные флаги ЛГБТ-сообщества. Шествие охраняло беспрецедентное количество полицейских - были задействованы несколько сотен сотрудников полиции.

Также утром возле Козака Рога собрались люди, которые выступают за традиционные семейные ценности.

Вместе с тем, Гей-альянс Украина сообщает, что в Марше равенства приняло участие около 40 человек.

При этом ночью многим представителям местного ЛГБТ-сообщества поступили сообщения с угрозами от неизвестных лиц. Часть зарегистрированных на Марш отказалась от участия в мероприятии из-за страха дальнейшего преследования и расправы.

К месту начала события, которое до последнего момента держалось в тайне, участников и участниц акции централизованно подвезли на автобусе, заказным оргкомитетом мероприятия.

По завершению акции участники и участницы сели в автобус, который отвез их в безопасное место. Демонстрация прошла без эксцессов.

Марш равенства в Кривом Роге - это заключительное событие фестиваля КривбасПрайд-2018.

Стоит отметить, что 30 июня во Кривом Роге неизвестные совершили нападение на председателя оргкомитета фестиваля КривбасПрайд Бориса Золотченко. Это было второе нападение на активиста за этот год.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ.