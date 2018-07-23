В Николаеве на 25 улицах до вечера отключат свет

В понедельник, 23 июля, в Николаеве с 8:00 до 17:00 отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами на 25 улицах.

Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».

Николаевцам следует ожидать отключения электроэнергии по следующим адресам:

улица Богдана Хмельницкого, 3-16;

улица Дачная, 5-11;

улица Дорожная, 20 / А-23;

улица Молодежная, 13;

улица Полевая, 10-33;

улица СТ «Северное», 1;

улица Сербича, 18 / А-21 / А;

улица Спортивная, 3-14 / 2;

улица Тверская, 5-18

улица Большая Морская, 53 / 2-65;

улица Никольская, 49;

улица Потемкинская, 46-65;

улица Соборная (Советская), 3-3 / А

улица Дунаева, 25 / А-37;

улица Кузнецкая (Скороходова), 99;

улица Сенная (Буденного), 27-36;

улица Фалеевская, 30-53 / 3;

улица Шоссейная (Фрунзе), 33/1

улиц 5 Военная (Ворошилова), 9-32;

улица 6 Военная, 11-44;

улица Гречишникова, 7-26;

улица Котельная, 3-41;

улица Плотничная, 17-50 / 2;

улица Столярная (Петрова), 38

улица 16 Дивизии, 8.

Напомним, что в пятницу, 13 апреля 68 улиц Николаева остались без света.