В Николаеве на 25 улицах до вечера отключат свет

В понедельник, 23 июля, в Николаеве с 8:00 до 17:00 отключат электроэнергию в связи с ремонтными работами на 25 улицах.
Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».
Николаевцам следует ожидать отключения электроэнергии по следующим адресам:
улица Богдана Хмельницкого, 3-16;
улица Дачная, 5-11;
улица Дорожная, 20 / А-23;
улица Молодежная, 13;
улица Полевая, 10-33;
улица СТ «Северное», 1;
улица Сербича, 18 / А-21 / А;
улица Спортивная, 3-14 / 2;
улица Тверская, 5-18
улица Большая Морская, 53 / 2-65;
улица Никольская, 49;
улица Потемкинская, 46-65;
улица Соборная (Советская), 3-3 / А
улица Дунаева, 25 / А-37;
улица Кузнецкая (Скороходова), 99;
улица Сенная (Буденного), 27-36;
улица Фалеевская, 30-53 / 3;
улица Шоссейная (Фрунзе), 33/1
улиц 5 Военная (Ворошилова), 9-32;
улица 6 Военная, 11-44;
улица Гречишникова, 7-26;
улица Котельная, 3-41;
улица Плотничная, 17-50 / 2;
улица Столярная (Петрова), 38
улица 16 Дивизии, 8.
Напомним, что в пятницу, 13 апреля 68 улиц Николаева остались без света.