«Планируется рейдерский захват», - житель Николаева обвинил депутата Садыкова в том, что торговые павильоны на Намыве хотят незаконно закрыть

Житель Николаева сообщил, что Торговый майдан, где осуществляется продажа овощей и фруктов на улице Озерной,15 планируют незаконно захватить и поставить на данном месте другие павильоны. В том числе он уточнил, что этому способствует депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного Блока» Владимир Садыков.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания, в понедельник, 23 июля.

Так, Алексей Горбачев рассказал, что данный рынок существует с 2007 года, туда приезжают фермеры, которые утром торгуют, а вечером уезжают. Он добавил, что территория убирается, также есть договора на вывозы мусора.

- Видимо, в последнее время территория понравилась депутату Садыкову, и он начал терроризировать торгующих. Говорит, что всех уберет. По нашему мнению, он хочет там всех убрать и поставить киоски. Грубо говоря, планируется рейдерский захват. Такие схемы в Николаеве уже отработаны. Сначала создаются проблемы с предпринимателями, потом выводят за правовое поле, снимаю павильоны как незаконные и потом через пару месяцев ставят свои. Мы собрали более полутысячи подписей. Жителям Намыва нравится там скупляться, никаких проблем нет. Это единственные рабочие места, которые кормят семьи. Я прошу городскую власть поддержать горожан и не поддерживать депутатов-рейдеров, - сообщил он.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич добавил, что проблема с торговыми павильонами существует по всему городу.

- Тот же пример третья Слободская и Колодезная. Там произвели ремонт, сделали нормальные пешеходные зоны, зеленые зоны. Сегодня там вытоптано, провалено машинами, - отметил он.

Так, городской голова поручил департаменту внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции выехать на внеплановую проверку с целью зафиксировать все на камеру.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета планировали проверить законность установки торговых точек на Южной.