В начале августа должен быть договор на поставку, – директор «Николаевводоканала» сообщил, что хлор сейчас закупается в долг

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко сообщил о том, что на данный момент ситуация с поставкой хлора стабилизировалась, а хлор предприятие закупает в долг.

Об этом он рассказал в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 23 июля.

- У нас запасы хлора до 28 июля. На 30 июля объявлены торги и к 10 августа должен быть договор. Мы еще прорабатываем вопрос о проведении переговорной процедуры, чтобы заключить договор немного раньше, потому что в долг становится брать все сложнее и сложнее. Вода подается в систему с соблюдением всех нормативов, с необходимым дозированием. Хочу заверить, что в городе с этим все в порядке, - отметил Дуденко.

Также он добавил, что «Днепразот», который являлся единственным поставщиком жидкого хлора в Украине, выставил за свою продукцию более высокую цену.

- Они прислали коммерческое предложение с суммой 47 тысяч гривен за тонну. Тогда как у нас по контракту 22 тысячи за тонну. Даже если оно загрузится, купить этот хлор будет невозможно – в рамках того законодательства, которое мы имеем, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на «Николаевводоканале» с 16 июля намеревались «снизить водоснабжение» своим абонентам из-за минимального запаса хлора для очистки воды. В Ассоциации водоканалов Украины тогда заявили, что хлор для очистки воды будут импортировать из Европы. Позже замглавы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи сообщил, что на «Николаевводоканале» запасы хлора смогут пополнить с 18 июля.

После этого генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко сообщил, что зарубежный хлор, который будет поставляться в Украину, в два раза дороже, чем тот, что поставлял «Днепразот», однако у предприятия эта разница в тарифе не заложена. В связи с этим обстоятельством, предприятию необходимо дополнительно 3 миллиона гривен на закупку хлора.

На сессии Николаевского горсовета 17 июля мэр Александр Сенкевич сообщил, что проблема с поставкой хлора решена, но более детальной информации не предоставил, сославшись на государственную тайну.

19 июля сообщалось, что запасов жидкого хлора у «Николаевводоканала» осталось до 20-22 июля, а объемы хлорирования питьевой воды снижены до минимального уровня и это повлекло увеличение колиформ, что является признаком чрезвычайной ситуации. В тот же день, несколько позже, по информации руководителя ГКП «Николаевводоканал» сообщалось, что 18 июля предприятие пополнило запасы жидкого хлора.

20 июля в СБУ сообщили о начале проверке действий должностных лиц ПАО «Днепразот», которые привели к созданию дефицита жидкого хлора – основного реагента для очистки питьевой воды в Украине.

Также в комментарии «Преступности. НЕТ» Борис Дуденко сообщил, что предприятие работает в штатном режиме и реагенты, которые необходимы для обеззараживания воды, используются согласно установленным нормам.