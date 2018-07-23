«Они не идут на контакт»: Руководство Николаевского ж/д вокзала отказалось переделывать проект реконструкции

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что руководство Николаевского железнодорожного вокзала не собирается согласовывать и переделывать проект его реконструкции, а также не предоставило необходимую документацию.

Об этом шла речь в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 23 июля.

– Мы обращались к руководству железнодорожного вокзала относительно проекта реконструкции, писали письма в ГАСК (инспекция государственного архитектурно-строительного контроля). Ответ вокзала был такой, что у них все согласовано и переделывать они ничего не будут. Они не идут на контакт. Они ответили, что согласовывали проект реконструкции фасада в 2007 или 2008 году, – сообщил Цымбал.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич поручил, чтобы администрации вокзала выдали предписание, согласно которому они обязаны согласовать все строительные работы.



– Вы главный архитектор Николаева. Что значит не захотели? Вот они собираются стоить здание у нас в городе. Они два года этот паспорт фасада согласовывают? У нас же есть срок давности документов? В 2007 году они могли его обшить вагонкой пластиковой и тогда это было «стильно, модно, молодежно», на сегодняшний день такое уже не катит. Поэтому, дайте им предписание, что они заново должны согласовать согласно законодательства этот проект. На градостроительный совет вместе с проектом. О том, что они там предлагают в сельский клуб сделать главный городской вокзал - это не подходит. Напористей с ними общайтесь, они не имеет права не согласовывать с нами такие вещи, - заявил он.

Напомним, ранее и.о. мэра и секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова высказала недовольство по поводу эскиза реконструкции Привокзальной площади в городе Николаеве и считает, что в нем нет оригинальности и единой концепции.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предложил вместо реконструкции здания железнодорожного вокзала Николаева полностью его снести и построить новое «открытое здание европейского уровня».

Как известно, разговоры о реконструкции здания николаевского жд вокзала ведется еще с 2010 года. В частности Константин Ефименко, занимающий тогда должность министра транспорта, пребывая с рабочим визитом в Николаеве сообщил журналистам, что Одесская железная дорога уже приступила к проведению работ по реконструкции николаевского железнодорожного вокзала. Тогда Ефименко обещал, что вокзал «Николаев» будет готов к 2011 году и станет «комфортным и удобным для пассажиров».

В 2011 году, представители Одесской железной дороги заверяли власть области в том, что финансированием 2012-го года предусматривается реконструкция Николаевского железнодорожного вокзала.

Напомним, летом 2015 года экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков сообщил, что осенью будет проведена реконструкция николаевского железнодоржного вокзала. На ремонт предусмотрели 9 миллионов гривен. 29 декабря 2015 года Вадим Мериков совместно с бывшим первым заместителем Николаем Романчуком, главой облсовета Викторией Москаленко и нардепами Тарасом Креминем и Александром Жолобецким торжественно открыли часть первой очереди реконструкции железнодорожного вокзала и отремонтированную платформу, пообещав, что к 2017 году вокзал будет полностью реконструирован.

Главный архитектор Николаева Андрей Цимбал заявил, что руководство Николаевского железнодорожного вокзала не собирается согласовывать и переделывать проект его реконструкции, а также отказалось предоставлять городским властям необходимую документацию. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания, в понедельник, 23 июля.

