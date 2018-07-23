Николаевцы возмутились перекрытием входа в парк «Юность» - в администрации говорят, что об этом попросили местные жители

В Николаеве замуровали вход в парк «Юность» со стороны парковки на улице Парковой.

Об этом сообщила Наталья Рубан на своей странице в Facebook.

«Люди ходят по этой дороге испокон веков, с тех пор, как появился парк. Почему? Зачем? Мало того, сигнальную ленточку натянули возле дома – здесь не ходить! От лица возмущенных жителей микрорайона требуем срочно снести вообще весь забор. Он здесь не нужен, он мешает людям дышать и видеть! Жил-был парк для людей. Но появились предприимчивые люди, и чтобы разместить парковку, по улице Парковой, вдоль парка, установили жуткий бетонный забор», - написала она.

По её словам, со временем парковка превратилась в стоянку, а водители ставят автомобили не только вдоль парка, но и вдоль домов и на клумбах.

«3 недели назад отломали дорожный знак «Пешеходный переход». А сегодня – замуровали и сказали: «Идите в обход, по периметру парка». Нет слов! По этой дороге в парк, из парка, через парк каждый день проходят тысячи людей!» - возмутилась Рубан.

В администрации парка «Преступности.НЕТ» сообщили, что закрыли проход из-за обращения инициативной группы из числа жителей близрасположенных домов - те возмущались, что через этот проход ночью ходят шумные компании. Также в администрации отметили, что если многие жители выступят против такого решения, то они рассмотрят возможность открытия прохода в парк.

Ранее сообщалось, что николаевцы пожаловались на «плантации» амброзии возле домов – чиновники ответили, что убрать ее должны сами горожане.