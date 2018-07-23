Жительница Николаева нуждается в помощи в борьбе с онкологией

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В Николаеве у местной жительницы Светланы обнаружили онкологическое заболевание, сделали операцию и теперь женщине необходимо восстановление.

Об этом корреспонденту «Преступности.НЕТ» рассказал родственник женщины Владимир.

Светлана работала учительницей в одном из николаевских интернатов. По его словам, на сегодняшний день женщина проходит лечение в Национальном институте рака в Киеве. Деньги на операцию, которая обошлась в 1 тысячу 200 долларов. Однако теперь женщине требуется восстановление.

— Она ездила в Киев на обследование. Там сказали, что точечно никак не удалишь, эту онкологию, надо удалять грудь. Теперь нужно восстановление, - рассказал Владимир.

Для восстановления необходимо четыре химиотерапии, каждая из которых стоит 7 тысяч гривен. Близкие женщины обращаются за помощью ко всем, кто может помочь финансово.

Реквизиты: 5168 7456 0189 0897 – Соловьева Светлана Михайловна.

Напомним, жителю Николаева Владимиру Скрипову необходима помощь в лечении острого миелоидного лейкоза.

Юлия Акимова

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русскийобщество