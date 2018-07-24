Президент Ferrari впал в кому после операции

Руководитель концерна Fiat Chrysler и президент компании Ferrari Серджио Маркьонне впал в кому.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на «Gazzetta dello Sport».

В связи с этим 21 июля совет директоров Fiat Chrysler Automobiles отправил его в отставку по состоянию здоровья. В этот же день его преемником был избран Майкл Мэнли, возглавляющий ныне Jeep и Ram. Также назначены новый президент и исполнительный директор Ferrari.

Маркьонне был переведен в реанимацию после того, как в процессе восстановления после операции на плече его состояние резко ухудшилось. Стоит добавить, что операция состоялась еще несколько недель назад, причем ожидалось, что период восстановления не будет долгим. Семья Маркьонне и концерн Fiat Chrysler никак не комментируют эту информацию.

Напомним, что ранее генерального директора Audi задержали по делу о «дизельгейте».