Безвозвратный отлов и ОСВ: Департамент ЖКХ представил проекты программ по бездомным животным в Николаеве

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета представил два проекта программ по регулировке численности бездомных животных на территории Николаева на 2018-2022 года.

Соответствующие программы обнародованы на сайте ДЖКХ Николаевского горсовета.

Согласно первому проекту, предлагается безвозвратный отлов – усыплять всех бездомных животных, которые находятся на коммунальном предприятии «Центр защиты животных», которым на протяжении двух месяцев с момента отлова не нашли новых владельцев, а также больных и агрессивных животных. При этом уточняется, что в случае болезни животного или нарушения поведения эвтаназию применяют при наличии письменного заключения ветеринара или кинолога. Кроме того в проекте программы говорится, что разрешено умерщвление невостребованных новорожденных слепых щенят или котят.

При этом на регулировку численности бездомных собак на улицах города за четыре года планируется потратить 41 миллион гривен из городского бюджета.

Проект второй программы предусматривает метод ОСВ: отлов, регистрация отловленных животных, карантин, стерилизация с минимальным периодом реабилитации, вакцинации против бешенства, передача новому владельцу или возврат на место отлова.

Согласно данному проекту, эвтаназия применяется только в случаях травмы или несовместимой с жизнью болезнью, бешенство или иное опасное заболевание, а также когда это единственный способ прекратить страдания животного. Умертвить животное можно также в случае агрессивности, которое подтверждает кинологом. Также разрешается эвтаназия новорожденных щенят или котят.

Второй проект программы в случае принятия обойдется городскому бюджету в 33,5 миллиона гривен за период с 2018 по 2022 года.

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».