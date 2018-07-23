Уютненькая в перспективе Варваровка

Микрорайон Варваровка – мир зажиточных домовладельцев и шикарных особняков добропорядочных налогоплательщиков.

Полуостров Варваровка, окруженный водой, привлекает мягким климатом, твердой почвой под ногами, он как полис от природных катаклизмов, здоровым воздухом, благостной тишиной, сочной зеленью садов, близостью к центру Николаева. 25 минут пешего хода через Варваровский мост, и вы в самом сердце города, на Соборной.

Однако на протяжении почти 2 столетий в благосостояние городской околицы вкладывался кургузый минимум денежных средств, даже со знаком «минус». Посудите сами, до своего вхождения в Центральный район Николаева на правах его части, Варваровка была столицей Николаевского района, и выглядела внешне совершенно неприглядной, поплоше любого близлежащего селения.

Скудность и неустроенность внешнего облика микрорайона особо подчеркивали разбитые, земляные дороги, разве что, кроме Очаковской и Почтовой, одна упирается в строение Турбазы, другая обрывалась у ворот ЦРБ.

Понятно, что ухоженные подворья не красят разбитые улицы, по которой еще в позапрошлом веке скрипели турецкие арбы и казацкие возы.

Стало быть, главное, в улучшении качества жизни микрорайона, приведенные в надлежащий асфальтовый порядок проездов и улиц.

И ситуация меняется к лучшему! За полтора минувших года, депутат Александр Викторович Бернацкий, известный своей результативностью в работе, упорством и настойчивостью, благоустроил 10 км. проездов Варваровки.

Улица с красивым названием Ключевая, некогда трудно проходимая, пыльная и малоудобная. Обитатели Ключевой боялись вспугнуть мечту о благоустроенной дороге к домам.

Сегодня Ключевая выглядит таким образом.

Депутат Александр Бернацкий выполняет обещанное своим избирателям!

Реконструкция и обновление сквера «Солдата» - грандиозное событие не только в микрорайоне, но в целом для областного центра.

Во-первых, особое расположение парка на выезде из города, ставит последнюю точку в собрании впечатлений народонаселения планеты о Николаеве.

Во-вторых, у важной производственной части города, для жителей не нашлось места, где можно комфортно и красиво провести время.

Депутат Бернацкий твердо решил исправить эти вековые просчеты, хоть Александра Викторовича громогласно упрекают в том, что он использовал свое влияние и возможности для привлечения финансовых средств в свой округ, однако варваровцы справедливо полагают, что город всего лишь отдает свой более чем 200-летний долг. Забитость и неустроенность переплавлялась энергией и любовью депутата Бернацкого к Варваровке, жителем которой он является.

Разумеется, у нового парка масса проблем и недоработок. Пожалуйста, запаситесь терпением – будет вам праздник фонтана, скульптуры и парад цветов. Научитесь беречь и приумножать городское достояние!

Вернемся к переулку Клубному.

К сожалению, обозрение проезда - зрелище не для слабонервных. Переулок используется транспортными средствами как запасная дорога, когда при обильных осадках поворот улицы Веселиновской на мост, становится практически не проездным. В это время машины устремляются по Клубному, хотя именно в этом месте разливается широкая, неглубокая, но бурная водная артерия.

Александр Викторович отлично осведомлен о потребностях варваровчан, и уже сегодня он предложил Центральной администрации готовить проект для обустройства старой достопримечательности местных неудобств.

Возможно, уже в этом году 300 м. дорожного ужаса таки будет благоустроена.

Выводы

Николаев в неоплатном долгу перед Варваровкой, а микрорайон вполне готов стать цивильным центром земель Николаевского района к областному центру.

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