Въезд в Николаев со стороны Херсона и еще одну областную дорогу закроют для большегрузов

В понедельник, 23 июля, с 18:00 сразу две дороги в Николаевской области полностью закроют для большегрузного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации.

Сообщается, что проезд закроют на дороге О 151125 (подъезд в Николаев со стороны Херсона), а также дорогу О 151602 «Сухой Еланец - Кандыбино». Как сказано в документе, проезд ограничивают «с целью сохранения и избежания деформации дорожного покрытия в виде колейности и проседания».

Движение ограничат для всех большегрузов общей массой более 24 тонн и нагрузкой на ось семь тонн.

Напомним, 6 июля, в Николаеве на дороге к морпорту, начиная с улицы Авангардной, образовались очереди из большегрузных автомобилей, которые препятствовали движению других машин.