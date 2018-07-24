В Николаеве между двумя многоэтажками хотят построить магазин - в управлении архитектуры отмечают, что расстояние соблюдено

В Николаеве, между жилыми многоэтажными домами по адресу улица Крылова 15, 17 собираются построить магазин.

Об этом стало известно в понедельник, 23 июля, в ходе комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии.

В свою очередь депутат Светлана Таранова, которая изучала этот вопрос сообщила, что застраивать территорию между домами магазинами не логично.

- Люди имеют право на дворы, скверы и парки. Не стоит застраивать, я считаю, - отметила Таранова.

В частности депутаты попросили управлению архитектуры доложить по данному вопросу, на что и.о. начальника управления архитектуры Александр Нефедов ответил, что строительство планируется не между домами, и застройка никак не повлияет на внутриквартальные заезд.

Светлана Таранова и Сергей Танасов Александр Нефедов и Александра Ефименко

При этом главный архитектор города Андрей Цымбал добавил, что расстояние между домами 30-40 метров.

- Там по улице Крылова пятиэтажки стоят торцом. По санитарным разрывам объект садится между ними где-то 12 метров шириной, там расстояния соблюдаются, единственное, что строить нужно, - заявил Цымбал.

Однако Таранова отмечала, что ранее при строительстве домов была причина таких больших разрыв от домов и перегораживать его сейчас тоже не правильно.

- Когда строили дома, для чего-то же эти расстояния делали. Были какие-то проходы, схемы, придомовые территории, проезды, а мы прошло столько времени, а мы решили, что людям они не нужны и давайте все застроим, - парировала Светлана Таранова.

Анатолий Петров и глава комиссии Игорь Концевой В частности, глава комиссии Игорь Концевой отметил, что ранее там были сооружения для хранения арбузов и другой продукции, на это Таранова отмечала, что они были временные и за ненадобностью убирались, а с наступлением сезона устанавливались вновь.

- Или мы где-то пытаемся по нормам уплотнять застройку, чтобы земля использовалась, либо оставлять эти разрывы, - добавил главный архитектор.

В свою очередь депутат Николай Карцев отметил, что предварительный срок строительства по данному адресу 5 лет и скорей всего фундамент или какое-то покрытие там уже построили.

Также, депутат Андрей Яковлев интересовался, будет ли это временное сооружение или же капитальная застройка, на что Цымбал ответил, что это не МАФ и на строительство объекта есть проект и градостроительные условия.

В тоге, депутаты решили перенести этот вопрос, пока его не изучит депутат Олег Крысенко.

Напомним, что житель Николаева сообщил, что на улице Озерной, 15 рынок стоит вблизи от детского сада и жилого дома. Также он отметил, что рынок планируют незаконно захватить и поставить на данном месте другие павильоны. В том числе он уточнил, что этому способствует депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного Блока» Владимир Садыков.