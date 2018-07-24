На Николаевщине компания выпила алкоголь в супермаркете и вернула пустые бутылки на полку – пьянка обошлась в условный срок

В Снигиревке компанию признали виновной в краже и дали год условно за то, что они в супермаркете выпили спиртное, поставили пустые бутылки на полку и ушли не расплатившись, прихватив с собой две банки красной икры.

Об этом свидетельствует приговор Снигиревского районного суда Николаевской области.

Выпившие трое мужчин пришли в супермаркет уже около трех часов ночи. В помещении они распили по бутылке ликера, пива и сидра, а пустые бутылки снова положили на место. При этом они также при выходе прихватили две баночки с красной икрой, но не расплатились на кассе.

На то, что мужчины слишком долго рассматривали товар обратила внимание продавец, которая и сообщила о подозрительной компании охраннику. Тот проверил видеозапись с камеры наблюдения и подтвердил кражу.

Двое обвиняемых уверяли, что подумали, будто третий товарищ оплатит их выпивку. Тот же рассказал, что уже после заметил, как у него закончились деньги и что расплатился в супермаркете на следующий день.

В итоге суд признал мужчин виновными в совершении кражи и наказал годом ограничения свободы. Одновременно суд освободил их от отбывания основного наказания и назначил испытательный срок на один год.

Напомним, николаевец украл из магазина 27 бутылок алкоголя, чтобы «поделиться им с друзьями».