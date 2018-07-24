Военкомат Центрального района Николаева просит поддержки у горсовета, чтобы завершить реформирование

Фото из архива В Центральном районном военном комиссариате Николаева продолжается поэтапный переход ведомства в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом идет речь в сообщении военкомата.

В соответствии с требованиями государственной программы развития Вооруженных Сил Украины до 2020 года и во исполнение отдельного поручения командующего Сухопутных войск ВСУ переформирование военного комиссариата планируется завершить до 30 декабря 2019 года.

«Центральный районный военный комиссариат постоянно принимает активное участие во всех мероприятиях, касающихся реформирования. Например, в военном комиссариате создана рабочая группа, которая разрабатывает, планирует и воплощает в жизнь максимально действенные меры по созданию территориального центра комплектования и социальной поддержки. 27 июня представители рабочей группы были привлечены к совещанию с руководством городского совета по вопросу реформирования военных комиссариатов. На сегодня найдено взаимопонимание с руководством администрации Центрального района и городской администрацией Николаева о необходимости в реформировании и выделении финансовых ресурсов из местного бюджета на обустройство территориального центра», - сообщили в военкомате.

В настоящее время при отсутствии утвержденной городской программы «Материально-технического обеспечения по созданию территориальных центров комплектования…» в военном комиссариате Центрального района начат капитальный ремонт зданий и их переоборудование силами учреждения, создано отделение рекрутинга. Уже проведен ремонт пола, частично заменены старые окна, продолжаются работы по облицовке стен указанного отделения. Учитывая большие финансовые и материальные потребности, в военкомате провели агитационную работу среди предприятий и учреждений Центрального района об оказании помощи, которая дала положительные результаты и неравнодушные граждане откликнулись.

«Большие надежды возлагаем на депутатов Николаевского городского совета относительно принятия и финансирования программы «Материально-технического обеспечения по созданию территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе районных военных комиссариатов города Николаева» для того, чтобы данное мероприятие закончилось удачно и вовремя», - отметили в военкомате.

Напомним, что до 2020 года николаевские военкоматы переформатируют в центры комплектования и социальной поддержки.