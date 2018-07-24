«Мирный атом?»: Николаевцы сочли необычное грозовое облако над городом предупреждением из будущего

В понедельник, 23 июля, николаевский сегмент Facebook заполонили фото облака необычной формы, нависшего над городом. Многие пользователи пришли к выводу, что оно похоже на «ядерный гриб» и сочли это явление неким предупреждением.

Об это сообщает интернет-журнал NikLife.

Так, к вечеру в николаевском небе образовалось грозовое облако, отдаленно напоминающее гриб, момент взрыва или наковальню. Из большого кучевого облака взмылись несколько слоев вверх, а над ним был виден промежуток, не клубящийся, а вытянутых волокон. Любопытных горожан не смогло не удивить подобное явление, и они тут же стали публиковать фото облака на своих страничках в социальных сетях.

«Похоже на ядерный гриб», «Мирный атом?», «В Николаеве генеральная зачистка?», «Может это летит Нибиру?», «В любом случае это красиво», «Это знамение из будущего», – продолжают путаться в догадках николаевцы.



Фото: Денис Сисин, Евгений Гомонюк, Сергей Валейша, Алевтина Асташкина, Karl Heine

Напомним, что японский фотограф показал красоту облаков над Фудзиямой.