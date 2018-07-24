«Машины проходят с боем», - директор николаевского «Центра защиты животных» о блокировке зоозащитниками предприятия

На данный момент на николаевском коммунальном предприятии «Центр защиты животных» занимаются отловом собак, которые покусали николаевцев, а также выезжает машина по подбору трупов. Отмечается, что зоозащитники не дают заезжать машинами с собаками из-за боязни их дальнейшей кремации.

Об этом сообщил директор предприятия Александр Голобродский в ходе встречи с представителями СМИ, во вторник, 24 июля.

Напомним, что николаевское коммунальное предприятие «Центр защиты животных» временно прекратило отлов собак.

Так, на подъезде к самому центру стояло несколько представителей зоозащиты, которые отказывались пропускать машины, а также не давали пройти журналистам.

- Я бы очень хотела чтобы вы зашли и посмотрели, где их ( собак, - прим. ПН) живьем сжигали, живьем закапывали, никакой эвтаназии не было. Вас так много здесь собралось, почему вы, все журналисты, когда на КП было все хорошо, вас здесь не было. А сегодня так знаково. Молодцы, что приехали. Вы не пройдете. Вы на КП не пройдете. Вы пройдете прямо к крематорию и посмотрите, где сжигали живьем животных, - заявила зоозащитница Лидия Шуст.

Также охранник предприятия отметила, что зоозащитники блокируют предприятие. По словам одного из представителей зоозащиты организовано дежурство и проверка машин, дабы не завозили новых собак.

- Если завозят трупы, то мы пропускаем. Но с живыми собаками мы не запускаем машины, мы против того, чтобы появились новые животные, которых просто будут усыплять, - рассказал мужчина.

В свою очередь, директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский сообщил, что работа затруднена из-за зоозащитников, которые не дают машинам заехать на предприятие, однако добавил, что только при вызове полиции или личным договоренностям, машины кое-как пропускают.

- Люди продолжают работать. Собак забирают, появляются новые. Сейчас машина ушла на отлов агрессивного животного. С полицией будем проезжать. Что значит не пропускают? Кто такие эти люди, чтобы парализовать деятельность коммунального предприятия? Если собака укусила человека, то мы ее в городе отловим, завезем сюда и оставим под карантин для наблюдения. Машины проходят с боем. Иногда с полицией. Люди хотят полностью парализовать деятельность, - заявил он.

Отметим, что департамент ЖКХ уже предоставил два проекта по обращению с бродячими животными, Александр Голобродский заявил, что он является лишь исполнителем и «сторонник компромиссной схемы работы по принципу безвозвратного отлова».

- Почему-то зоозащитники стоят на полностью бескомпромиссной позиции. Их позиция единственная верная. У меня нет такой позиции. Моя позиция сходится к программе уменьшения численности беспризорных животных на улице на основе безвозвратного отлова, но это не исключает те же элементы ОСВ. Основной принцип – собака должна быть документально оформлена, - сообщил Голобродский.

Напомним, что директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский считает, что предыдущие руководители замалчивали реальное положение дел, а эвтаназии животных не проводились, чтобы избежать конфликтов с зоозащитниками.

Ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак. После этого произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».