Не могли найти причину закупорки: «Николаевводоконал» до конца недели планирует закончить ремонт коллектора по Космонавтов

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что работы по замене коллектора по улице Космонавтов будут закончены к концу этой недели.

Об этом стало известно во вторник, 24 июля в ходе внеочередной 41-й сессии в Николаевском горсовете.

Так, данный вопрос поднял депутат от партии «Оппозиционный Блок» Сергей Жайворонок, который отметил, что работы по ремонту сильно затягиваются.

- Зачем и когда будет выполнены работы на улице Космонавтов. Вот полтора месяца мне сделали операцию, уже новое колено, а вы там роете на этом бедном Космонавтов. Полтора месяца... За это время можно было пять раз отремонтировать этот угол. Люди там плавают уже, наверное. Вы же руководитель, хозяйственник должен выполнять свои слова, - заявил депутат.

В свою очередь, Дуденко ответил, что в ходе ремонта бригада обнаружила некоторые несоответствия и именно это послужило причиной затягивания.

Борис Дуденко - По улице Космонавтов действительно есть проблема с коллектором, в связи с тем, что мы не имеем технической и проектной документации на коллектор, мы мягко скажем, идем на ощупь. Почему это продолжается полтора месяца, потому что при работе мы обнаруживаем бетонную закупорку коллектора, не тот диаметр, к которому мы шли, мы обнаруживаем не тот материал и так далее. Мы планируем до конца этой недели закончить работу с этим коллектором. На сегодня технически все понятно и до конца недели мы планируем закончить, - заявил Дуденко.

При этом депутат интересовался есть ли на предприятии главный инженер, а если такого нет, то следует найти человека, который с закрытыми глазами будет в курсе всех коммуникаций города.

В свою очередь мэр заявил, что в сессионном зале часто звучат заявления от тех, кто не является мастером в данном деле и поинтересовался, разбирается ли в вопросе канализации и воды, или дренажного строительства сам Жайворонок, однако тот ответит, что нет, на чем вопрос был исчерпан.

Александр Сенкевич Также он отметил, что вчера он собрал совещание по поводу обеспечения бесшумного проезда по проспекту Богоявленскому и пересечению улицы Космонавтов, где присутствовал технический директор, который и подтвердил сказанные выше слова Дуденко.

- Сегодня идет вопрос по поводу санирования этого коллектора, по моему там 600 диаметр обнаружили, потому что прежде чем менять пути, нам нужно убедиться в том, что канализационный коллектор и сети облэнерго и облгаза находятся в порядке и не будут в дальнейшем требовать разрушения данного переезда, совещание прошло, вопрос на моем контроле. Вопрос затягивался, так как не понимали в чем причина закупорки, - сообщил мэр.

Напомним, что в четверг, 23 мая из-за повреждения стальной трубы диаметром 150 мм образовалась утечка на пересечении улиц Космонавтов и Чайковского. Ремонтная бригада ГКП «Николаевводоканала» планирует всю ночь выполнять работы по ликвидации аварии.

Ранее утром 30 января, по улице Космонавтов образовалось пропасть на самотечном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм и разрушился канализационный колодец глубиной 8 метров.

В частности, директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко просил депутатов постоянной бюджетной комиссии Николаевского горсовета выделить 1 миллион 200 тысяч гривен на замену коллектора на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов.