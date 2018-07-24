Глава зоозащитной организации заявила, что безвозвратный отлов не решит проблему с бродячими собаками в Николаеве

Глава зоозащитной организации «Феникс» Елена Бардан считает, что к решению проблемы с бродячими животными нужно подходить комплексно, а не только методом безвозвратного отлова, а также заявила, что невозможно было за короткий период времени определить состояние всех собак, которых кремировали.

Об этом шла речь в ходе ее встречи с представителями СМИ, во вторник, 24 июля.

Напомним, что ранее директор коммунального предприятия «Центр защиты животных» Александр Голобродский заявил, что на КП из-за агрессивного поведения усыпили 70 собак.

Так, глава организации сомневается в гуманности проведения эвтаназии для 70 собак, поскольку по ее мнению, невозможно за короткий период времени осмотреть каждое животное и дать заключение.

- За такие короткие сроки поддать эвтаназии гуманно просто невозможно. Это крайне маленькое время для того, чтобы провести эту процедуру. Так как каждое животное нужно посмотреть, принять решение, после этого нужно сделать заключение, комиссия должна посмотреть каждую собаку отдельно. Нельзя провести эту процедуру и принять решение «наобум», - рассказала Елена.

Что касается дежурств на предприятии, Елена заявила, что зоозащитники вынуждены дежурить, дабы быть в курсе, что происходит с собаками. Она отметила и то, что никто не собирается препятствовать деятельности КП.

- Мы просто хотим, чтобы теперь мы знали, что в эту ночь, в выходной день, как было тогда, не будет уничтожено одновременно 70 собак. Только из-за этого они находятся на дежурстве, не для того, чтобы контролировать все и всех, - добавила она.

Также Елена не отрицает и то, что на данный момент количество собак в Николаеве является достаточно большим и для их уменьшения нужно делать все в комплексе, а не по отдельности.

- Одним пунктом решить этот вопрос нельзя. Нельзя сказать, что безвозвратный отлов или ОСВ решит эту проблему. Решит комплекс и именно поэтому этот комплекс должны разработать. Зоозащитники вместе с депутатской группой разработали свой вариант, кто-то предлагает еще какие-то варианты. Нужно просто самый оптимальный. Хотелось бы, чтобы наш город гуманно и правильно шел к решению этой проблемы, - сообщила женщина.

Напомним, что директор КП «Центр защиты животных» Александр Голобродский считает, что предыдущие руководители замалчивали реальное положение дел, а эвтаназии животных не проводились, чтобы избежать конфликтов с зоозащитниками.

После эвтаназии 70 животных произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».