В центре Николаева установили новый МАФ - законность размещения будет проверятся

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В Николаеве, 24 июля, на перекрестке Декабристов угол улицы Потемкинской установили МАФ.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на место выехал главный архитектор Николаева Андрей Цымбал, который заявил, что таких сооружений не должно быть в историческом центре города. Отмечается, что МАФ поставили относительно недавно, он еще не подключен к электросети.

В дальнейшем пройдет проверка для определения законности размещения.

Ранее сообщалось, что в Украине с сентября запретят установку МАФов и рекламы на тротуарах.

Елена Мельниченко

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русскийобщество