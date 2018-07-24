Слесарь, токарь, повар, швея и сантехник: В Николаевской ОГА рассказали, какие профессии самые востребованные в области

На сегодняшний день наиболее востребованными в Николаевском регионе являются профессии токаря, слесаря, повара, швеи и ряда других.

Об этом шла речь 24 июля, в ходе совещания в Николаевской облгосадминистрации, сообщают в пресс-службе ОГА.

Совещание проходило под председательствованием заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Евгения Шевченко. В ходе заседания советом были утверждены объемы регионального заказа на подготовку рабочих кадров и младших специалистов в 2018 году в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования Николаевской области. Было утверждено количество регионального заказа в размере 5 тысяч 365 человек.

Также в пресс-службе отмечают, что наиболее востребованными профессиями, по которым готовятся квалифицированные рабочие в ПТУ являются: продавец продовольственных товаров, электрогазосварщик, слесарь по ремонту колесных транспортных средств, токарь, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, швея.

А наиболее востребованными профессиями, по которым не готовятся или готовятся в недостаточном количестве, являются: сантехник, водитель снегоуборочной техники, водитель автотранспортных средств, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, оператор почтовой связи, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Напомним, в июле Николаевский базовый медицинский колледж выпустил 270 младших специалистов и 17 бакалавров специальности «Медсестринство».