Николаевскую полицию просят усилить патрулирование улиц и обратить внимание на «ночные пикники» в парках

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета просит полицию усилить ночное патрулирование города для предотвращения нарушения общественного порядка в парках, скверах и центре города.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

«Работники, которые в 6:00 утра начинают уборку, вынуждены выгребать не только остатки «ночных пикников», но и все чаще находят использованные шприцы. К сожалению, даже территория в центре города недостаточно патрулируется полицией, в результате чего уже случился криминальный инцидент в Каштановом сквере. Со своей стороны департамент ЖКХ хочет обратиться к Национальной полиции Украины в Николаевской области с просьбой усилить ночное патрулирование мест отдыха для предотвращения нарушения общественного порядка», - сообщили в департаменте.

Напомним, что в центре Николаева пьяный мужчина побил стекла машин, а выйдя из отдела полиции, еще и порезал ножом прохожего.