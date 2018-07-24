У «Николаевэлектротранса» сгнили 224 аварийные опоры – трамваи могут не выйти на линии

На сегодняшний день у КП «Николаевэлектротранс» 224 опоры контактной сети находятся в аварийном состоянии – троллейбусы и трамваи могут не выйти на маршруты.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказали исполняющий обязанности директора Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко и руководитель управления «Укртрансбезопасности» в Николаевской области Александр Гринюк.

По словам Андрея Максименко, с актом об аварийных опорах он и Александр Гринюк приехали на предприятие, однако директор КП, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко отказался подписывать акты о проверках, заявив, что их должен подписать городской голова Александр Сенкевич. После чего заявил, что опаздывает на сессию, и уехал.

Андрей Максименко - Есть аварийные опоры, согласно которым по улицам, на которых есть эти опоры, будет запрещено движение. Мы приехали, хотели услышать, когда ликвидируют эти аварийные опоры, вместо этого директор Евтушенко сказал, что он опаздывает на сессию, некогда ему говорить, его главный инженер Кащенюк сказал, что он акты подписывать не будет и вообще ничего не знает, а все вопросы – это политические моменты, а все акты подпишет мэр – это слова Евтушенко и Кащенюка, - сказал Андрей Максименко.

В свою очередь, Александр Гринюк отметил, что проверки проводились еще в мае. Несколько нарушений, акты по которым составили, на КП устранили. Однако были выявлены сгнившие опоры, Александр Гринюк которые необходимо заменить. Однако на КП заявили, что у них нет на это денег.

- С 14 по 18 мая была проведена внеплановая проверка, были выявлены нарушения. Некоторые нарушения они устранили. Те, что несут за собой опасность, это опоры сгнившие, которым более ста лет, они их не заменили, ссылаясь на то, что у них нет денег. (...) В любую минуту эти опоры могут начать падать. Они полностью сгнившие, - сказал Александр Гринюк.

По словам руководителя УТБ, после того, как Евтушенко отказался подписывать акт, проверяющие составили еще один – об отказе - и оба акта отправят в Киев.

- Мы сложили еще акт отказа директора предприятия от подписи в акте. И мы сейчас его отправляем его на Киев, и Киев будет писать в министерство распоряжение на мэра, чтоб он закрыл «Николаевэлектротранс» по улицам, где есть аварийные опоры, - отметил Александр Гринюк.

Руководитель УТБ добавил, что аварийные опоры находятся на следующих улицах: Сенная -Московская, Декабристов - Защука, переулок Корабелов - улица Новосельская, Потемкинская-Обсерваторная, Потемкинская - Наваринская, Чкалова - 7-я Слободская.

Владимир Евтушенко Сам директор «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил, что состояние опор «оставляет желать лучшего», однако для их замены нужны средства, которые в бюджете не заложены.

- Хотелось бы желать лучшего, но сказать, что в критическом состоянии - нет. Меры нужно принять. Нужно заниматься этим вопросом. Раньше на предприятии никто этим не занимался, - заявил он.

Также Евтушенко отрицает, что говорил проверяющим о том, что акты будет подписывать только мэр.

- Приехали они с актом на предмет закрытия, я говорю, давайте поедем к мэру и вместе с ним обсудим этот вопрос и найдем выход. Тем более, что мэр об этом знает . Нет, подписывайте акт, они созвонились с Киевом и кто-то им сказал направить нам акт заказным письмом. Теперь будем ожидать от них этого акта. Сенкевич не должен подписывать этот акт, он должен рассмотреть этот вопрос. Нужно найти компромисс, конечно, и решать эту проблему, - отметил он.

Напомним, что в среду, 23 мая, в Николаеве на улице Потёмкинской упали опоры контактной сети трамвая. Позднее сотрудник «Николаевэлектротранса» сообщил, что на улице Потемкинской на протяжении четырех дней движение трамваев будет остановлено.