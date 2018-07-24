Изъятые николаевской рыбоохраной устрицы оказались не в налоговой, а у частной фирмы

Фото с Facebook-страницы "Устрицы Скифии" В Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области заявили, что изъятое у компании «Устрицы Скифии» не передавалось им на ответственное хранение.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица.

Как известно, ранее управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области изъяло у компании «Устрицы Скифии» 1200 устриц из-за того, что вместо оригиналов документов у предпринимателя были их копии.

По словам Копицы, конфискованное у компании имущество не было передано правоохранительными органами на хранение до вынесения судом решения в ГУ ГФС в Николаевской области, поскольку они не имеют отношения к происходящему на устричной ферме.

В то же время, в управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что, согласно договору между соответствующими ведомствами и третьим лицом, которое имеет статус исполнителя, устрицы хранятся у ООО «Интернационалист».

– Есть трехсторонний договор о хранении и реализации конфискованного имущества, которое переходит в собственность государства: управление Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, Главное управление ГФС в Николаевской области и исполнитель – ООО «Интернационалист». В соответствии с порядком, предусмотренным постановлением Кабмина №1340 «О порядке учета, хранения, оценки конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность государства, и распоряжения ним», - отметили в Госагентстве рыбного хозяйства.

Напомним, что 19 сентября 2017 года на территории Березанского района сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области провели ряд санкционированных судом обысков у работников управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области, а также рыбаков, которые занимались браконьерством. В самом рыбоохранном патруле это назвали «ответом на их эффективную работу».

Позже, 20 ноября 2017 года сотрудники Генпрокуратуры и СБУ задержали начальника Николаевской рыбоохраны Михаила Синицу в его служебном кабинете при получении 20 тысяч гривен. В СБУ сообщили, что задержанный при помощи своих подчиненных систематически собирал «дань» с предпринимателей, занятых рыбным промыслом. Стоит также напомнить, что после своего назначения Синица заявлял, что его не интересуют взятки.

Также напомним, что депутата Николаевского областного совета от «БПП-«Солидарность» и тогдашнего руководителя «Николаеврыбоохраны» Александра Каражея задержали на взятке еще 12 января 2016 года. В СБУ уточнили, что Каражей за месяц собирал с рыбаков взяток на 100 тысяч гривен. Затем суд отправил Каражея в СИЗО, назначив залог в 413 тысяч гривен, который вскоре внесли.