Еще в одном общежитии в Николаеве отключили свет – жильцы вышли перекрывать улицу

Во вторник, 24 июля, в Николаеве жильцы общежития на улице Киевской, 2, которое обслуживает ЖКП «Бриз», вышли перекрывать дорогу в районе остановки 2-е КП, так как у них отключили электроэнергию.

Об этом они сообщили «Преступности.НЕТ».

По их словам, все, что им удалось узнать о причинах отключения света - подача электроэнергии была прекращена из-за долгов за предоставленные им услуги.

- В 16.30 отключили свет. Люди вернулись с работы и узнали об этом. Было уже нерабочее время, никто не мог дозвониться никуда, чтобы узнать, что произошло. Потом стало известно, что выключен свет из-за долгов. Решили идти на остановку 2-е КП, чтобы перекрывать дорогу и требовать включения света. Приехали три экипажа патрульной полиции, которые не пускают нас на дорогу. Тут сейчас люди, у которых есть все платежки за свет. Почему мы должны сидеть без света? - рассказала одна из участниц акции.

С собравшимися беседуют патрульные полицейские, которые пытаются убедить их не перекрывать движение по улице.

Вместе со взрослыми находятся и дети, в том числе и совсем маленькие.

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Как известно, ранее днем в районе остановки «Океан» в Лесках группа жильцов общежитий КП «Гуртожиток» перекрывала дорогу в знак протеста против выключения электроэнергии в их домах.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Также ранее жильцы общежития КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского в Корабельном районе грозились перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от Оппоблока Олег Солтыс, на которого экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевого использования средств предприятия.