В Николаеве и области ожидается гроза и усиление ветра

В Николаеве, 25 июля, до конца суток ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает служба оперативного реагирования при департаменте ЖКХ.

В ближайшие 1-2 часа по городу и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Сохранится до конца суток.

Также в гидрометцентре отмечают, что по всей территории Украины пройдет град и шквалы ветра.



Отмечается, что облачная погода продержится в Николаеве весь день. Утром начался дождь, днем и вечером ожидается дождь c грозой. Температура воздуха достигнет 28 градусов по Цельсию.