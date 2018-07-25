В Николаеве и области ожидается гроза и усиление ветра

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В Николаеве, 25 июля, до конца суток ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает служба оперативного реагирования при департаменте ЖКХ.

В ближайшие 1-2 часа по городу и области ожидается гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Сохранится до конца суток.

Также в  гидрометцентре отмечают, что по всей территории Украины пройдет град и шквалы ветра. 

Отмечается, что облачная погода продержится в Николаеве весь день. Утром начался дождь, днем и вечером ожидается дождь c грозой. Температура воздуха достигнет 28 градусов по Цельсию.

 

Елена Мельниченко

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русскийобщество