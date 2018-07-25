«Имеет позитивный эффект», - Супрун рассказала о пользе дневного сна

Дневной сон помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе, а также является антидепрессантом и улучшает настроение.

Об этом написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Так, Супрун отмечает, что эффекта от дневного сна можно достигнуть, если отдых будет непродолжительным - не более одного часа, а лучше 25-30 минут.

«Если у вас есть нарушения сна в ночное время, ваш организм будет компенсировать это длительным дневным сном. А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность. То есть, если долго спать днем, вы рискуете проснуться с чувством тяжести и инертности, которая может иметь противоположный эффект на вашу работоспособность»,- рассказала Супрун.

Также она акцентировала внимание и на том, что постоянное чувство усталости и сонливости могут служить индикатором проблем со здоровьем.

«Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением риска смертности от всех причин», - добавила и.о. министра.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности Министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что мороженое помогает снизить боль при заболеваниях горла.