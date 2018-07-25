На Николаевщине разыскивают 17-летнюю девушку, которая ушла из дома без вещей и телефона и пропала

Елизавета Ременяк Березанский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 17летнюю Ременяк Елизавету Игоревну, которая 23 июля ушла из дома в селе Виноградное, оставив свои вещи и мобильный телефон, и не вернулась.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сейчас место нахождения девушки неизвестно. Предполагают, что она может находиться в Одесской области.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы крашеные рыжие ниже плеч, лицо овальное, глаза зеленые, брови прямые темные, нос прямой. Была одета: футболка розового цвета, шорты красного цвета, тапочки горчичного цвета.

Правоохранители просят граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении Елизаветы, сообщить в Березанский отдел полиции по адресу: пгт Березанка, улица Центральная, 43, или по телефонам (05153) 2-13-67, (095) 435-92-09, (093) 885-74-37 или 102.

Ранее сообщалось, что на Одесчине рецидивисты ограбили подростка из Николаевской области.