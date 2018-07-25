Пока не будет общей заявки от фирм-перевозчиков Николаева, типография не будет печатать наклейки с GPS-трекером

Олег Манушевич показывает, как будут выглядеть наклейки Сроки наклеивания информационных наклеек, которые свидетельствуют о наличии GPS-трекера на маршрутных такси затягиваются, так как типография готова печатать их одной партией, а не каждой фирме-перевозчику по отдельности.

Об этом в комментарии Преступности.НЕТ сообщил начальник управления транспорта Олег Манушевич.

Ранее он заявлял, что в ближайшие 10 дней на всех маршрутных такси города будут информационные наклейки.

Так, по его словам все перевозчики подали заявку в типографию по количеству наклеек, всего их 1,5 тысячи штук. Все расходы оплачивают сами предприятия.

- Типография говорит мы не будем печатать каждому отдельно, если запустим то тысячу, соберите заказ, все письма с перевозчиков собрали, что они уже отправили заявку, оплату сделали - ждем изготовления. Мы им давали срок 10 дней, они направили нам, что заявка подана и обрабатывается, в конце месяца у нас будет информация, когда будет готова первая партия. Как будет готова партия мы всем публично покажем это, - отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что в большинстве маршрутных такси Николаева уже установили GPS-трекеры, однако не смотря на это нет гарантии, что человеку удастся в него сесть.