В Британии шестилетний мальчик перед смертью пожертвовал свои органы нуждающимся

В Британии шестилетний Уильям Кой выпал из окна своего дома и спустя несколько дней умер в больнице. Когда он ненадолго пришел в себя, мальчик попросил, чтобы его органы передали тем, кому они нужны.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «The Mirror».

Друг семьи рассказала, что мальчик смотрел программу о донорстве незадолго до трагедии и еще тогда сказал своей маме, что хотел бы стать донором.

- Он всегда был чувствительным и добрым, и он бы был рад, если бы узнал, что помог семьям снова найти свое счастье, - рассказали знакомые Уильяма.

Напомним, что ранее на «Преступности.НЕТ» опубликовали статью о пересадке органов в Украине.