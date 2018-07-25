В Николаеве возле стены судостроительного завода установят памятник морякам, погибшим в годы Второй мировой: «Хотим, чтобы подводная лодка стояла»

В Николаеве, на набережной возле стены «Николаевский судостроительный завод» установят памятник «Воинам, морякам-подводникам Военно-морского флота», которые погибли в годы второй Мировой войны, а также в мирное время в зоне АТО.

Об этом стало известно в среду, 25 июля в ходе депутатской комиссии по вопросам транспорта, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг и предпринимательства, которое не состоялось из-за отсутствия кворума.

Представители оргкомитета — Мы хотим, чтобы там подводная лодка стояла, примерно метров 15, она будет из нержавейки. Есть три места: там, где лестница Потемкинская, с правой стороны есть место. Мы его специально выбрали, чтобы не было трубопроводов. Вообще это будет как визитная карточка нашей организации. Второе место - когда вы спускаетесь на БАМ, где его конец – там метров 10 свободные между детской площадкой и колонами, но вопрос завис по этому варианту. Третье место это возле стены 61-го завода. Это будет за бюджетные деньги, но союз ветеранов готов оказать свою помощь, мы уже собираем деньги на его строительство, - заявил представитель оргкомитета союза Ветеранов-подводников и ВМФ Василий Фомичев.

При этом главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что место уже одобрено, осталось решить вопрос с видом памятника.

— Мы провели градосовет, место одобрили - возле стены 61 завода, он там хорошо будет смотреться, и с верхней набережной и с других точек. По виду памятника мы пришлем вам ответ, предложение действительно сделать памятник, остальные виды не будут смотреться так эффективно, - подытожил Андрей Цымбал.

Напомним, что секретарь Николаевского горсовета Татьяна Казакова заявляла, что она дочь подводника.